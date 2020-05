Justice virtuelle: une deuxième salle ouvre ses portes

Une deuxième salle de Cour virtuelle a été ouverte au palais de justice de Québec pour permettre aux accusés de plaider coupables aux accusations portées contre eux et d’obtenir, sur-le-champ, leur sentence dans le cadre d’une suggestion commune.

Mardi matin, 9h36. Avec quelques minutes de retard, la greffière de la salle 2.07 fait son entrée en annonçant que ce jour, c’est le juge Sébastien Proulx qui sera appelé à entendre l’audience diffusée via une plateforme sécurisée.

En tout, dix accusés ont levé la main pour se prévaloir de cette nouvelle façon de faire.

Couronne et défense à distance

À l’écran, on peut y voir plusieurs avocats qui représentent soit la Couronne ou la défense. Certains porte la toge dans leur salon ou leur cuisine, d’autres arborent le veston et se trouve à leur bureau.

D’entrée de jeu, le magistrat fait les mises en garde qui sont désormais de mise, soient celles de ne pas faire de capture d’écran ou encore de diffuser les débats qui seront présentés puis il rappelle aux avocats que ces derniers doivent porter la toge «même à distance».

Un premier dossier - qui s’est déroulé sur le territoire de Montmagny – est entendu puisque l’offre de pouvoir régler certains dossiers a été faite à tous les accusés se trouvant dans les districts judiciaires qui relèvent des juges de Québec.

Pendant que le dossier se déroule, soit sur une trentaine de minutes, et que le procureur de la Couronne qui se trouve à Montmagny énumère les faits, tous les autres avocats attendent en ligne.

Outil moderne versus justice ancienne

«À quoi ça sert d’avoir des outils virtuels du 21e siècle si on les applique comme si on se trouvait dans un autre millénaire?», a d’ailleurs questionné Me Jean Petit avec qui le Journal s’est entretenu.

Présent à l’écran à la première heure, Me Petit a d’ailleurs demandé au juge Proulx la permission de se retirer lors de la pause du matin, puisqu’il comprenait que le dossier de son client ne serait entendu qu’en après-midi.

« Nous sommes dans les premiers balbutiements des représentations virtuels à la Cour et nous sommes tous à la recherche de solution pour améliorer le système», a-t-il dit avant de préciser sa pensée.

« Selon moi, le juge devrait faire l’appel du rôle, évaluer le temps pour chacun des participants puis, déterminer qui sera entendu en matinée et qui en après-midi, ce qui serait plus productif», a ajouté l’avocat qui compte une trentaine d’années d’expérience.

Quelques pépins techniques, comme des bruits de fond, de la musique sortie de nulle part, des participants qui ont «gelés» à l’écran ou qui ont été débranché sans que l’on ne sache trop pourquoi ont également «agrémenté» cette première journée d’audience virtuelle qui a tout de même permis de régler certains dossiers mis sur la pile depuis le début de la pandémie.

Dossiers réglés en salle virtuelle:

courtoisie

Accusé : Zachary Jenkins-Verret

Âge : 19 ans

Accusations : Deux vols qualifié et menace de mort

Sentence : 35 mois

Accusé : Patrick Roy

Âge : 29 ans

Accusations : Contact sexuel sur une personne d’âge mineure, recel, possession de stupéfiants, possession et mise en circulation de monnaie contrefaite, fraude

Sentence : 24 mois

Autres dossiers réglés:

Accusé : Hugues Lapierre

Âge : 34 ans

Accusation : Agression sexuelle sur une personne d’âge mineure

Sentence : 40 mois

Accusé : Mathieu Gagnon