La réouverture des parcs nationaux serait imminente

Bonne nouvelle pour les amateurs de plein air: le gouvernement devrait annoncer cette semaine la réouverture éventuelle des parcs nationaux de la province, exception faite de ceux du Grand Montréal.

C’est ce qu’a laissé entendre le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, lors du point de presse quotidien des autorités, mardi.

Ce dernier a toutefois insisté sur le caractère «fragile» de la situation actuelle en insistant sur l’importance de ne pas créer de vague de visiteurs dans les parcs nationaux dès leur réouverture.

«Quand on ouvre la situation, il ne faudrait pas se retrouver 900 000. J'exagère un peu quand je dis ça, mais [...] ça peut entraîner un mouvement important», a-t-il indiqué.

Le premier ministre, François Legault, a quant à lui parlé d’une réouverture «graduelle» des parcs nationaux, à commencer par ceux à l’extérieur du Grand Montréal.

«L'autre donnée aussi, c'est la question régions versus Montréal. [...] On a eu beaucoup de demandes pour ouvrir les parcs et [c’est] possible [...] qu'on soit capable d'annoncer au moins que les parcs en région vont être rouverts », a-t-il expliqué.

La semaine dernière, l’organisme Nature Québec avait déploré que les 24 parcs nationaux gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) restent fermés et qu’aucune date de réouverture ne soit prévue alors que les commerces avaient pourtant eu le feu vert pour reprendre leurs activités.