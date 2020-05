MLS: toutes les équipes dans une seule ville?

La Major League Soccer (MLS) aurait suggéré à ses 26 équipes de poursuivre la saison 2020 dans la ville d’Orlando.

Selon ce qu’a indiqué mardi le quotidien The Washington Post, les matchs se dérouleraient à huis clos au ESPN Wide World of Sports Complex situé sur les terrains de Disney World, notamment, ainsi qu’à d’autres endroits à proximité. De plus, plus de 1000 individus – joueurs, entraîneurs et membres du personnel – seraient pour l’occasion placés en quarantaine dans un centre de villégiature. Les athlètes n’auraient pas l’autorisation d’être accompagnés par leur famille, d'après la même source.

Disney World a été également associé à la NBA dans les rumeurs au cours des dernières semaines quant à la reprise des activités du sport professionnel. Du côté de la MLS, le calendrier régulier a été stoppé par le coronavirus après que les clubs eurent disputé deux matchs chacun. Dans le meilleur des scénarios, l’action pourrait reprendre le 8 juin.