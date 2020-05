Pis ? On fait quoi avec Marie-Ève Dicaire ?

C’est la pandémie. Quand il n’y a pas de combats de boxe, on fait des classements. Les 10 meilleurs Québécois de l’histoire ont été faits. La liste du Journal était la liste finale... en attendant la prochaine.

RDS s’est lancé dans l’aventure. Jean-Luc Legendre d’Arvida, donc compétent, et Francis Paquin, leader syndical, donc compétent lui aussi, ont publié leur liste. Ils ont consulté des spécialistes et demandé aux gens de voter.

Leur liste est bonne et dans le fond ressemble à celle que j’avais préparée avec Marc Ramsay et Stéphan Larouche pour m’aider.

Mais ils sont confrontés au même problème ? On fait quoi avec Marie-Ève Dicaire ?

On la classe parmi les dix meilleurs parce que c’est une femme ? Même si elle n’a vécu aucune carrière amateur. En affirmant que Marie-Ève est meilleure qu’Adrian Diaconu, Bermane Stiverne, Stéphane Ouellet ou un des frères Hilton ?

Vous voyez bien que c’est complètement insensé.

UNE PIONNIÈRE

Mais en même temps, Marie-Ève Dicaire est une pionnière. C’est elle qui a fait progresser la boxe féminine au Québec. Lui a donné quelques lettres de noblesse.

Jean Pascal, Lucian Bute ou David Lemieux, tous champions du monde qui se sont battus à Nottingham, New York ou Las Vegas n’ont jamais signé le livre d’or de la Ville de Montréal. Marie-Ève Dicaire a été invitée à le faire par Smiling Valérie en personne.

Faut dire que Mme Dicaire pouvait compter sur une extraordinaire relationniste en Narimane Doumandji avant qu’elle ne décide de la laisse tomber.

Et puis, ce n’est quand même pas de sa faute si les seules aspirantes qu’on lui a trouvées étaient pour une, borgne, et pour les deux autres, des Suédoises en âge d’être grand-mères. Marie-Ève a la chance ou la malchance de boxer dans une catégorie de poids extrêmement pauvre en talents.

Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille savait ce qu’il faisait quand il a écrit ce vers célèbre dans Le Cid.

VAINCRE CLARISSA SHIELD

C’est beau la poésie, mais ça ne répond pas à la question. On fait quoi avec Marie-Ève ? On la met sur un piédestal au détriment de grands boxeurs qui méritent cent fois leur place, parce que c’est une femme ? Ou on la pénalise parce qu’elle pratique un sport qui en est à ses balbutiements et qui peut-être, va imiter le golf et le tennis et devenir un sport majeur où les femmes vont créer leur propre légende ?

Je pense que le grand mérite de Marie-Ève Dicaire aura été son acharnement à promouvoir sa boxe. Elle s’est entraînée dur, mais elle a aussi consacré une énergie énorme à donner des entrevues, à poser pour des magazines et à rencontrer les gens. Pas seulement les fans de boxe. Pour tout le monde. Et elle l’a fait avec générosité et aplomb.

Elle ouvre la voie pour Kim Clavel, Leila Beaudoin et la demi-douzaine de jeunes boxeuses qui rêvent de faire une finale au Centre Vidéotron.

Pour cette raison, Marie-Ève Dicaire doit avoir une place spéciale. Laquelle ? Je ne le sais pas. Mais je ne pense pas que Marie-Ève aimerait commettre une injustice en devançant des boxeurs comme Diaconu qui a été champion du monde et qui n’a subi que deux défaites dans sa carrière. Une contre Jean Pascal et l’autre contre Chad Dawson. Ou Matthew Hilton. Ou Fernand Marcotte.

De toute façon, on va avoir une meilleure idée dans quelques mois quand elle va affronter Claressa Shield.

RACONTE-MOI MARIE-ÈVE

Marie-Ève Dicaire nous oblige à nous poser des questions. Ainsi, ni Jean Pascal ni Lucian Bute n’ont eu droit à un livre dans la collection pour les jeunes Raconte-Moi. À l’automne, les jeunes pourront lire un Raconte-Moi Marie-Ève Dicaire. Cette décision montre bien le dilemme devant lequel on se retrouve avec la championne.

J’ai jugé qu’elle serait un modèle pour plein de jeunes garçons et de filles qui seraient passionnés par son histoire. Comment on devient une pionnière, quelles sont les embûches, faut-il vaincre les préjugés ? Comment on peut pratiquer un sport aussi violent et rester humble dans la vie de tous les jours ? Vous voyez le genre...

Dans une liste des 10 ou 15 meilleurs boxeurs, il n’y a pas de place pour Marie-Ève Dicaire. Certainement pas encore. On verra après Claressa Shield.

Mais dans une autre liste dont je ne connais pas le titre, n’importe quand...

LE CH : PAS DE HAUSSE

Ouf ! les détenteurs d’abonnements de saison au Canadien l’ont échappé belle. C’est confirmé par Paul Wilson qui s’est fait le porte-parole de Vincent Lucier et de France Margaret Bélanger, deux des big boss du CH : « Je peux confirmer que le Canadien n’augmentera pas le prix de ses billets la saison prochaine », a-t-il précisé.

Les détenteurs d’abonnements ont reçu une lettre signée par Vincent Lucier, vice-président, ventes et développement, où on nous faisait savoir qu’en acceptant de reporter à la saison prochaine le crédit pour les quatre matchs de la saison 2019-20 qui restent au calendrier, le fan se protégeait contre une augmentation des prix pour la prochaine saison.

Mettons que cet argument de persuasion ne tient pas la route. Il n’y aura pas d’augmentation. D’abord parce que ce serait gênant compte tenu du rendement de l’équipe et de la situation au Québec et dans le monde et ensuite parce que le Canadien n’a aucune idée de ce qui va se passer la saison prochaine et comment ça va se passer : « On nage en plein inconnu », a indiqué Wilson.

En fait, compte tenu des faillites et des manques à gagner des entreprises et de l’état de l’économie canadienne à l’automne, on s’attend bien plus à une diminution des prix.

Va falloir convaincre les amateurs de revenir au Centre Bell...