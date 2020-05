Quarantaine pour les Montréalais: des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean se positionnent

SAGUENAY – La mairesse de Saguenay, Josée Néron, suggère que les Montréalais se placent en quarantaine s’ils visitent une région.

L’élue croit que les résidents de la zone chaude qui viennent dans leur chalet au Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent se placer en isolement de 14 jours. Mme Néron estime que ça rassurerait leurs voisins. Elle ajoute que ceux-ci peuvent les aider à faire leurs commissions, comme aller au supermarché à leur place.

La mairesse estime que cette proposition est dans la même lignée que les consignes de départ qui s’appliquaient aux voyageurs.

Son idée a fait réagir. Le maire de L’Anse-Saint-Jean, Lucien Martel, estime que ces citoyens doivent respecter les consignes de la santé publique et porter un masque, mais qu’on ne peut pas leur imposer une quarantaine. Dans son village, 40% des propriétés appartiennent à des gens de l’extérieur, entre autres de Montréal.

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette, est du même avis. «Que les gens viennent dans leur chalet, pas de troubles avec ça, a-t-elle dit. Qu'ils arrêtent le moins possible. Qu'ils fassent leurs travaux sur leur propriété. Faire ce que nous on fait.»

Mme Morissette croit qu’il faudra s’adapter à la situation au fil de son évolution. «Tout va évoluer, a-t-elle ajouté. Il va falloir ouvrir nos horizons. Il va falloir vivre avec le virus. S'il n'y a pas de vaccin dans un an, on fait quoi? On n'acceptera plus personne? On va tasser tout le monde?»

Dans le milieu touristique, les responsables sont prêts à accueillir les visiteurs de Montréal. Éric Larouche, hôtelier, rappelle qu’il avait même offert d’héberger des patients contaminés si le réseau de la santé était débordé.

Il croit que visiter les régions aiderait à la situation de Montréal pour enrayer l’effet de densité de population, mais en respectant les règles de la santé publique. Pour lui, le Québec doit s’aider actuellement.

«Le Saguenay fait partie du Québec, a-t-il soutenu. Montréal fait partie du Québec aussi. On doit tous se serrer les coudes pour passer au travers de cette crise-là.»