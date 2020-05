Rassemblement: plusieurs ne pourront pas payer l'amende

Le président de SOS Ticket, Thierry Rassam, s’attend à ce que plusieurs contrevenants ne puissent pas payer l’amende de 1546 $ pour le non-respect des règles de santé publique.

Depuis le mois de mars, plus de 5000 constats d’infraction ont été émis par les corps policiers pour le non-respect des règles de santé publique concernant la distanciation sociale ou les rassemblements.

Combien de contrevenants pourront payer un tel montant alors que plusieurs bénéficient de la Prestation canadienne d’urgence (PCU)?

Le coût de l’amende est de 1 000 $, auquel on ajoute 296 $ de frais et un montant de 250 $ de contribution, pour un total de 1546 $. Les gens ont 30 jours pour payer, ce qui semble assez court lorsque les revenus ont diminué ou disparu.

Les tribunaux inférieurs pourraient donc entendre quelques contestations dans les prochains mois.

Beaucoup d’appels

«Nous avons reçu beaucoup d’appels et on s’attend à en avoir de plus en plus. Pour aider, nous avons pris quelques causes, notamment quand il semblait y avoir clairement de l’exagération et de l’abus dans l’application de la loi» affirme le président de SOS Ticket, Thierry Rassam.

De jeunes adultes qui font la fête dans un appartement, un couple de personnes âgées qui mange ensemble à l’intérieur, ou des sans-abris qui ne respectent pas les règles de distanciation physique, le contexte de chaque intervention peut être différent.

Un récent sondage Léger révélait que les Québécois ont mieux respecté les règles qu’ailleurs au Canada.

Tolérance?

Le constat d’infraction n’aurait-il pas eu plus d’impact à coût moindre? La réponse n’est pas si simple. Le cabinet se spécialise d’abord dans les dossiers liés au Code de la sécurité routière.

«C’est très cher. Il n’y a pas tant de gens qui auront les moyens de payer. Si c’est contesté, je suis curieux de voir comment les tribunaux réagiront», termine l’avocat.

En avril, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a même demandé l’amnistie pour toutes ces contraventions.