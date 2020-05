Siège sociaux: l’opinion de la Caisse sur le siège de SNC fait sourciller

La décision de la Caisse de dépôt et placement du Québec de ne pas appuyer une proposition d’actionnaires visant à maintenir au Québec le siège social de SNC-Lavalin a continué de faire réagir, lundi.

L’opposition péquiste notamment n’y est pas allée de main morte pour dénoncer ce qu’elle qualifie de gaffe de la part du nouveau PDG de l’institution, Charles Émond. «C’est la première décision, et c’est aussi la mauvaise», a dit le porte-parole en matière de finances, Martin Ouellet. « Les sièges sociaux, c’est le coeur même de l’activité économique. On veut que les grandes décisions se prennent ici, au Québec. On ne comprends pas pourquoi la Caisse a voté contre», dit-il.

Le ministre muet

Le ministre des Finances, Éric Girard, a pour sa part refusé notre demande d’entrevue. «On ne commente pas les investissements de la Caisse», a affirmé son cabinet.

Pourtant, en mars 2019, le gouvernement Legault avait créé une enveloppe de pas moins de 1 milliard $ pour assurer le maintien de sièges sociaux au Québec. « Quand vous avez un siège social, c’est là que les décisions sont prises. C’est très important et on veut soutenir ça », avait alors dit le ministre des Finances, Eric Girard.

Professeur de gestion à HEC Montréal, Louis Hébert juge pour sa part que la Caisse a agi de façon «stratégique», dans l’objectif de maintenir la valeur de l’action de l’entreprise, malmenée en Bourse au cours des dernières années.

« La proposition est intéressante, mais elle négligeait la réalité des marchés financiers. On a tous intérêts à ce que SNC-Lavalin vaille le plus possible. Et une telle clause aurait sans doute contraint sa valeur en Bourse », dit-il. Il également rappelle qu’au moment d’accroître sa participation dans l’entreprise, la Caisse avait tout de même négocié des clauses en faveur du maintien du siège social au Québec jusqu’en 2024.

Le Parti libéral du Québec n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue, hier, alors que la porte-parole de la formation en matière d’économie, Dominique Anglade, a été déclarée cheffe du parti.