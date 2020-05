ANCTIL PELLERIN, Paulette



À La Maison d'Hélène, le 7 mai 2020, à l'aube de ses 78 ans, est décédée madame Paulette Anctil, épouse de monsieur Henri Pellerin. Fille de feu dame Rita Cloutier et de feu monsieur Armand Anctil, elle demeurait à L'Islet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Linda St-Pierre) et Luc; ses 8 petits-enfants: Nicolas, Jérémy, Élliot, François, Yannick (leur mère Chantal Caron), Samuel, Guillaume et Sarah Maude. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Huguette, Monique (Benoît Jacques), Lise (Rodrigue Pelletier), Gilles et Angèle (Daniel Pelletier); de la famille Pellerin: feu Gisèle (feu Robert Jean), feu Georgette (feu Jules Sénéchal), Jeanne-D'Arc (feu Léopold Jean) et feu Jean-Paul (Jocelyne Guillemette). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène pour leur humanisme et les excellents soins. Un merci spécial à Nancy pour son accueil chaleureux. Un cordial merci à toute l'équipe des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour votre soutien et votre professionnalisme: Christel, Josianne, Anne et plusieurs autres infirmières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire