BÉLANGER FORTIN, Isabelle



Au Centre d'hébergement Saint-Eugène de L'Islet, le 5 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Isabelle Bélanger, épouse de feu monsieur Jean-Joseph Fortin. Elle était la fille de feu dame Léonie Deschênes et de feu monsieur Joseph-Octave Bélanger. Elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil son filleul et sa filleule qui lui étaient chers, Richard et Madeleine Caron ainsi que leurs enfants: François (Vicky Genois), Nathalie (Sylvain Chouinard) et Denise (Pierre-Luc Cantin) et leurs petits-enfants: Hugo et Xavier, Camille, Louis, Marianne et Étienne Androdias-Caron, Rébeka Pelletier et Yohan Chénard. Elle était la sœur de: Thérèse (feu Jean-Guy Boucher), Georges, Lucienne (feu Lucien Caron), feu Raymond, Fernand (feu Madeleine Poitras - Thérèse Bârrette), Léonie (feu Omer Lamarre) et feu Amédée (feu Bertha St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Fortin, plusieurs neveux et nièces dont quelques autres filleuls(es), parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement Saint-Eugène, de la Maison Marie-Fitzbach, ainsi qu'à ceux de la Résidence le Bel-Âge pour leurs attentions, leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.