BÉLANGER, Marguerite



Au CHRGP de Rivière-du-Loup, le 5 mai 2020, est décédée subitement, à l'âge de 85 ans, Mme Marguerite Bélanger, fille de feu M. Jean-Charles Bélanger et de feu Mme Oméride Charron. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Marie-Paule, r.e.j., son frère Charles-H (Michèle Lejars), ses autres frères, sœurs, beaux-frères, et belles-sœurs qu'elle est allée rejoindre: feu Aurore (feu Julien Bélanger), feu Jeannette (feu Robert Ouellet), feu Hermel (Rita Charron), feu Oscar (feu Itha Perreault), feu Lauréat, feu Jean-Louis (feu Antonine Gauvin en premières noces et Céline Parisé en secondes noces), feu Louiselle, r.e.j., feu Réginald (Suzanne Dion), feu Marius; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Depuis quatre ans, elle vivait à la Résidence Reine- Antier à Rivière-du-Loup, et auparavant à l'Isle-Verte.La famille remercie tout le personnel de la Résidence Reine-Antier pour les bons services reçus et l'attention portée à son égard. Les témoignages de sympathie peuvent prendre la forme d'un don au centre de prière, Le Cénacle de Cacouna, 383 rue du Patrimoine, Cacouna, QC G0L 1G0, à l'attention de Yolande Bouchard, r.e.j. Les services professionnels ont été confiés au