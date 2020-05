LACHANCE, Sr Hélène



Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le lundi 11 mai 2020, à l'âge de 86 ans et 9 mois, dont 60 ans de profession religieuse, est décédée sœur Hélène Lachance (Jean-Louis) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Benoît-Labre, Beauce, de monsieur Louis Lachance et de dame Alvine Poulin.Les membres de sa famille en seront alors informés. Outre sa communauté religieuse, Sœur Hélène laisse dans le deuil sa belle-sœur, Léone Lachance (feu Benoît) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Hélène est allée rejoindre ses frères et sœurs : Henri-Louis, Léopold, Rosaire, Marie-Louise, Alcide, Thérèse, Gérard, Benoît et Françoise qui l'ont précédée dans la Maison du Père. La direction des funérailles a été confiée à la maison