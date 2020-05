COVID-19: un test aussi simple que pour dépister une ITSS

Un nouveau test sérologique vient d’être approuvé par Santé Canada dans le cadre de la lutte à la COVID-19. Baptisé Liaison, il permet de détecter si des anticorps du nouveau coronavirus sont présents chez le patient de la même façon qu’un test pour dépister les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

«C’est un test très important non pas pour le diagnostic, mais pour l’aspect épidémiologique», a dit Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal.

«Il permet de savoir dans une population quelle est la proportion de gens qui ont des anticorps contre la COVID-19, de comprendre un peu comment la population est protégée et qui a été malade sans le savoir», a-t-il précisé en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les autorités pourraient notamment faire un test sérologique Liaison à tous les travailleurs de la santé afin de déterminer quel pourcentage a déjà des anticorps contre le coronavirus.

Test par prise de sang

«Il s’agit d’un test par prise de sang, c’est comme si vous alliez passer un test pour l’hépatite et le VIH. On fait analyser l’échantillon de sang par la machine qui peut dire si vous êtes positif ou négatif. On serait capables de faire 200-300 tests par jour», a avancé Karl Weiss.

Encore faut-il avoir l’équipement nécessaire au Québec. «Dans mon hôpital, on est équipé avec cette machine-là, on serait prêts à faire de la sérologie. Il va falloir que ça soit rapidement disponible, qu’il n’y ait pas de barrières. Il ne faudra pas avoir de la bureaucratie à très large échelle», a fait valoir le microbiologiste.

Karl Weiss prévient les autorités. «Il va y avoir une demande à l'échelle internationale pour ce genre de machine. Il ne faudrait pas que l’on se traîne les pieds comme avec les masques où on se bat avec tout le monde pour avoir des N95», a dit le Dr Weiss.

Jusqu’à maintenant, 18 instruments de dépistage de la COVID-19 ont été approuvés par Ottawa, mais le test Liaison est le premier test sérologique à obtenir le feu vert des autorités sanitaires.