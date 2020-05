LAFRANCE MALO, Aline



La famille d'Aline Lafrance a le regret d'annoncer son décès survenu le 22 avril 2020 à l'âge de 83 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Marcel, son fils Yves (Xenia Vruvides), sa belle-fille Lucie Robitaille (feu André Lafrance, Pierre Caya), ses sœurs: Lise Mérette (feu Yvon Mérette), Marie Campeau (feu Normand Campeau), Thérèse Viau (feu Jean Viau); ses petites-filles: Andréanne (Antoine Goethals), Gabrielle (Michael Raposo) et Elyana; ainsi que plusieurs proches et amis. La famille tient à remercier le personnel aidant du CHSLD Réal Morel pour les soins prodigués, ainsi que ses accompagnatrices Liliane et Danièle.Aline, nous t'aimons et te gardons dans nos cœurs à jamais.