Gros danger que d’obéir à l’attrait sexuel

Je voudrais dire à « Fille blessée en voie de guérison » qu’il n’y a pas que les hommes qui séduisent des femmes, juste pour en obtenir des faveurs sexuelles, pour les laisser tomber ensuite malgré des promesses (sérieuses en apparence) de quitter leurs conjointes légitimes, pour elles. Je lisais récemment le même genre de commentaire venant d’un homme.

Cette femme se demande pourquoi les hommes restent avec leur femme tout en la trompant. C’est bien simple. Ça leur donne l’occasion d’exposer le plus beau d’eux à leur maîtresse et de réserver le moins beau (70 %) pour leur conjointe légitime. Ainsi, après avoir tenu le coup, le temps de quelques rencontres, en faisant le beau, ils retournent au bercail faire le tiède auprès de celles qui les acceptent tels qu’ils sont, sans trompette ni flafla, au naturel, avec leur air bête et leur manque d’intérêt pour elles. Elles endurent quoi !

Ils s’affairent un peu à rebâtir la stabilité de leur couple, et quand c’est fait, ils repartent à la conquête d’une naïve en manque de peau et d’amour. Ils recommencent à faire le beau et le chaud lapin parce que ça les démange. Et c’est ainsi une roue sans fin, pourvu que la légitime ne découvre pas le pot aux roses.

C’est bizarre, mais avez-vous remarqué que cette femme accuse son beau parleur de jouer dans le dos de sa femme alors qu’elle fait exactement la même chose à son propre chum ? Tout comme elle est retournée vers lui pour vivre sa tristesse, et sous prétexte de rester pour ses enfants, elle attend juste de croiser un nouveau prince charmant. Parce que dans le fond, elle est trop lâche pour partir.

Comme on dit vulgairement, faute de pain on mange de la galette. Et elle, non seulement se contente de sa galette, mais elle s’en plaint en plus, alors qu’elle a certainement peur de se retrouver seule. Et au premier homme qui lui fera de l’œil, elle retombera dans le piège.

Dans le fond, je crois que les hommes sont plus intelligents que les femmes à ce jeu. Les femmes regardent si l’homme a un beau sourire et l’homme regarde si la femme a un beau cul. Et quand ils constatent que le cul de leur femme est dans le fond pas si mal, ils y retournent.

G.P.

Vous avez raison d’avancer que cette personne a tort de se plaindre de s’être fait avoir par un homme malhonnête, alors qu’elle-même est malhonnête envers son propre conjoint. Tout comme de dire que la peur de la solitude l’empêche de le quitter définitivement, alors qu’au fond, elle ne l’aime plus. Mais c’est bien connu que pour plusieurs, rester dans un enfer connu est plus sécurisant que de se jeter dans l’inconnu pour se rebâtir une vie à son goût.