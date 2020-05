Le maire des Îles-de-la-Madeleine ne va pas «basher Montréal» alors qu'il a du homard à vendre

Le maire des Îles-de-la-Madeleine estime que les gens n'ont pas peur des Montréalais et des Québécois, mais ils ont peur de la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT] COVID-19: bientôt plus de 40 000 cas confirmés au Québec

• À lire aussi: COVID-19: Le député des Îles demande un corridor de circulation jusqu'à l'archipel

• À lire aussi: Message aux visiteurs montréalais: isolez-vous pendant 14 jours

Alors que l’incertitude plane quant à la reprise des activités touristiques et que plusieurs régions du Québec expriment leurs inquiétudes quant à la venue de touristes montréalais dans leur région, le maire des Îles-de-la-Madeleine insiste sur le fait qu'il ne faut pas «tomber dans une sorte de profilage», et que «les Québécois doivent se serrer les coudes et être solidaires les uns des autres».

«Je n'irai certainement pas basher sur Montréal alors que j'ai du homard à vendre au reste du Québec», a dit le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, invité à l'émission Franchement Dit mercredi.

ÉCOUTEZ Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, à QUB radio:

«Cette année, l'achat local au Québec devient hyper important particulièrement pour une communauté comme celle des îles qui vend habituellement son homard au marché américain», a expliqué le maire Lapierre.

Par ailleurs, il n’est pas fermé à l’idée de recevoir des touristes cet été, mais «ils devront se conformer, comme tout le monde, aux règles de distanciation». «En ce qui me concerne, il n'y a aucune peur des Montréalais, ni de personne au Québec.»

Une quarantaine sera imposée aux visiteurs des Îles-de-la-Madeleine entre le 18 mai et le 15 juin, date à laquelle le maire espère avoir plus de précision de la part de Québec quant aux règles qui devront s'appliquer à l'ensemble de l'industrie touristique dans le contexte de pandémie.

«On fait le pari qu'à partir du 15 juin, le gouvernement du Québec aura donné des directives quant aux conditions de réouverture des régions touristiques», a souhaité Jonathan Lapierre.