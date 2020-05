Les Maple Leafs de Toronto sont affamés, selon Kyle Clifford

Deux fois champion de la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles, Kyle Clifford a rapidement compris à son arrivée à Toronto que ses nouveaux coéquipiers avaient de grandes ambitions en vue des prochaines séries de la Ligue nationale de hockey.

«Nous avons une équipe jeune et affamée. Ils veulent la coupe et ils veulent tellement l’avoir pour la ville de Toronto, a dit Clifford, mercredi, en entrevue au Toronto Sun. Ça fait 53 ans et il n’y aurait rien de mieux que de pouvoir amener la coupe dans les rues de Toronto pour une parade.»

L’attaquant de 29 ans, qui a été échangé aux Maple Leafs en février en compagnie du gardien Jack Campbell, n’a pas perdu l’espoir d’un retour au jeu cette saison. Il sait très bien que la ligue étudie la possibilité d’élargir les séries à un plus grand nombre d’équipes, qui pourraient évoluer dans quelques villes ciblées.

«Jouer pour la coupe, peu importe le format, c’est mieux que de ne pas jouer du tout, a ajouté l’Ontarien. La ligue fait un bon travail, mais il y a encore beaucoup d’incertitude. Elle essaie de planifier le mieux possible en vue du retour et de préserver l’intégrité de la coupe.»

«À part la naissance de tes enfants, il n’y a pas de plus grand moment que de jouer pour la coupe, a-t-il poursuivi. J’ai eu la chance de la gagner deux fois. Ça m’a juste rendu plus affamé pour en gagner une autre.»

Reconnu pour son jeu physique et son leadership, Clifford a inscrit un but et deux aides en 16 parties avec les Leafs.

Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne. En 2019-2020, il terminait un contrat de cinq ans et d'une valeur annuelle de 1,6 million $.