Les régions vs Montréal

Il y a un photomontage assez rigolo qui circule dans les médias sociaux ces temps-ci.

On voit une famille de rednecks bouseux avec la légende : « Comment Montréal perçoit les régions ».

Et une horde de zombies sanguinaires avec la légende : « Comment les régions perçoivent Montréal ».

Caricatural ? Bien sûr !

Mais, comme c’est souvent le cas avec les caricatures, fidèles à la réalité.

LE « VRAI » MONDE DES RÉGIONS

L’antagonisme entre Montréal et les régions ne date pas d’hier.

Ça fait des années que ça perdure, pour ne pas dire des siècles.

D’un côté, une métropole « branchée », « tournée vers l’avenir » et « ouverte sur le monde ».

De l’autre, des plaines « ennuyantes et mornes » peuplées de campagnards « frileux », « allergiques au progrès » et « tricotés serré ».

L’Expo 67 versus le Festival du cochon graissé.

C’est comme ça que les Montréalais perçoivent le reste de la province. Que les Romains perçoivent le reste de l’Italie. Et que les Parisiens perçoivent le reste de la France.

Je suis sûr que c’était comme ça à l’aube de l’humanité. Les tribus qui vivaient dans des grottes méprisaient les tribus qui vivaient dans le bois.

Remarquez, le regard que le reste de la province porte sur Montréal n’est pas plus subtil.

Montréal est sale, dénuée d’âme et dirigée par une bande d’artistes prétentieux déconnectés du « vrai » monde.

Bref, le bon peuple qui a les deux pieds sur terre versus la vilaine élite éthérée qui a la tête enfoncée dans son nombril.

L’arbre bien enraciné dans le sol contre la petite feuille qui vole au vent.

MONTRÉAL LA GALEUSE

Après des années passées à se faire regarder de haut par « la métropole », les résidents du « reste de la province » profitent maintenant de la pandémie pour inverser les rôles et rendre la monnaie de leur pièce aux Montréalais.

Il faut dire que les faits penchent en leur faveur.

On dit que le Québec se porte mal. En fait, c’est la grande région de Montréal qui tire la province vers le bas.

Enlevez Montréal de l’équation, et le Québec se porte très bien, merci.

« Vous déshonorez la province au grand complet, vous n’êtes pas capables de vous ramasser », m’a dit l’ineffable Doc Mailloux à QUB radio, hier.

J’avais beau lui répéter que les petites villes ont des petits problèmes, et les grosses villes, de gros problèmes ; que Valérie Plante ne dirige pas le ministère de la Santé et que Montréal est aux prises avec des réalités que le reste de la province connaît moins, ou alors pas du tout (diversité culturelle, pauvreté, itinérance, concentration de CHSLD, etc.), rien n’y fit.

Pour le psychiatre, Montréal est une honte. Une tache. Un boulet.

UNE VILLE EMMURÉE ?

Oui, Montréal a longtemps fait chier les régions. Mais là, la métropole est dans le pétrin.

Alors, on fait quoi ?

On construit un mur autour de la ville ? On met un couvercle sur la métropole, et on laisse les Montréalais macérer dans leur jus en se disant qu’ils l’ont bien mérité ?

On oblige les Montréalais qui s’aventurent à l’extérieur des frontières de leur ville à porter une cloche autour du cou comme les pestiférés au Moyen-Âge ?