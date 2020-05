MLS: plus de la moitié de retour à l'entraînement

Selon le dernier décompte, il y a maintenant 15 équipes sur 26 qui ont repris l’entraînement individuel, soit une proportion de 58 %.

Après le Toronto FC plus tôt cette semaine, les Whitecaps de Vancouver permettent depuis mardi aux joueurs de s’entraîner individuellement dans leurs installations.

L’Impact de Montréal est donc le seul club canadien de la MLS à ne pouvoir offrir un lieu d’entraînement aux athlètes. La Direction régionale de la santé publique de Montréal refuse toujours la demande de l’équipe d’accéder au Centre Nutrilait.

La MLS autorise les équipes à rouvrir leur complexe d’entraînement, là où les directives gouvernementales le permettent.

En plus de Toronto et de Vancouver, de nombreux clubs américains ont également pu aller de l’avant. Le Sporting de Kansas City, l’Orlando City SC, l’Atlanta United FC et l’Inter Miami FC avaient été les premiers clubs à emboîter le pas, mercredi dernier.

Thumbs 🆙 if you’re loving seeing the boys back training. 👍 #FaceOfCity pic.twitter.com/ugL3TjAG8r — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 13, 2020

La saison est interrompue depuis le 12 mars.