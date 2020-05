Ô Horacio!

La gloire est volage, capricieuse et fugace.

Elle taquine, enivre et surtout elle agace.

Prenez la parole d’une enfant de la balle qui l’a observée, tenté de l’apprivoiser et parfois fréquentée: la gloire est une plaie.

Elle semble toujours surgir du jour au lendemain. Plus souvent qu’autrement, elle survient au bout de longs et valeureux efforts et se paie d’un lourd tribut.

Docteur Arruda, la gloire est pernicieuse. Elle s’insinue, vous charme, vous grise, vous ensorcelle.

Elle menace de vous quitter et vous retient captif de son chantage.

Toujours suspecte, parce que sœur du hasard et de la chance elle suscite l’envie. Elle baigne votre visage de lumière, transforme votre parole en or et rend votre présence indispensable.

N’évoluant pas dans les sphères où la gloire tapine vous ne l’avez donc pas vue opérer.

On a mis en marché des T-Shirts à votre effigie. On s’est tous mis à nos fourneaux pour confectionner vos chers Pasteis de Nata.

Tous les jours à l’écran, soigneux de votre image, élégant jusqu’au bout des ongles, vous y allez de votre personnalité et de votre langage imagé. Vous êtes l’objet d’une large couverture médiatique.

Cette crise sanitaire sans précédent vous place près du politique on remet en cause votre indépendance.

D’autant plus que vous vous êtes assuré les services de madame France Amyot stratège politique en communications. Il n’en fallait pas davantage pour vous soupçonner de sonder le public en prévision d’une candidature politique.

On a blâmé le ton de votre réponse à la Dre Mona Nemer qui s’interrogeait sur votre gestion de crise. Vendredi dernier, lorsque tout de bleu vêtu, vous êtes venu à Montréal pour faire la promotion des cliniques de dépistage on a critiqué votre façon de faire.

On casse du Horacio ces jours-ci.

Et pour couronner le tout vous avez osé danser sur un rap!

On ne danse pas Horacio, on se sacrifie. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on arbore une mine de déterré.

On met ça au pied de la croix comme un saint.

Franchement, nous savons bien que les médecins, les infirmiers et infirmières s’amusent et rigolent parfois au milieu du désastre.

Négligent-ils leurs patients pour autant? Sont-ils insensibles à leur douleur? Irrespectueux des morts et des endeuillés? Je ne crois pas, le corps et l’esprit ont parfois besoin d’une soupape. Et vous avez cédé quelques instants à ce plaisir coupable.

Ô Horacio, que faisiez-vous au temps chaud? Vous dansiez?

Et bien moi cher docteur, j’en suis fort aise et n’y voit aucun crime de lèse majesté.