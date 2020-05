Patients et employés contaminés dans la zone froide à l’Hôpital Charles-Le Moyne

LONGUEUIL – Près de 70 personnes ont été infectées par la COVID-19 après une éclosion à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil.

«On a su que parmi nos patients en zone froide, en zone verte, et parmi notre personnel, des gens avaient été infectés. Trente-sept patients et 32 membres du personnel à ce stade-ci», a confirmé à TVA Nouvelles l’urgentologue Mélissa Ranger, mercredi.

Au cours des derniers jours, des unités ont été fermées afin de procéder à leur désinfection. Des patients ont aussi été déplacés.

«Il y a tout un branle-bas de combat. C’est la guerre pour essayer d’éviter la propagation et assurer la sécurité de tout le monde», a-t-elle ajouté.

Tout porte à croire que des patients qui étaient porteurs de la COVID-19, mais qui ne présentaient aucun symptôme ont été admis dans deux unités du centre hospitalier.

«On s’aperçoit que le patient développe des symptômes pendant son hospitalisation et à partir de ce moment-là, dès qu’on le voit, tout le monde systématiquement est rappelé. Tous les gens qui ont été amenés à fréquenter cette unité sont dépistés et retirés du travail», a-t-elle expliqué.

La médecin souhaitait lancer un message à la population afin d’expliquer que l’urgence est toujours en mesure d’accueillir des patients en toute sécurité.

«Tous les patients qui ont des conditions urgentes doivent toujours se présenter à nos urgences. On va les accueillir, on va les soigner, on est en mesure de le faire et on est sécuritaire pour ces patients», a assuré la Dre Ranger.