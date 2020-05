[PHOTOS] Pôle d’échanges de Saint-Roch: la rue de la Couronne réservée au tramway

Exit l’automobile sur la rue de la Couronne qui sera réservée au tramway et aux piétons. La rue Dorchester, qui aura quatre voies, servira à assurer le trafic automobile.

Il s’agit là d’un des principaux enseignements de la présentation faite mercredi matin par la Ville de Québec.

Daniel Genest, directeur du Bureau de projet du réseau structurant a évoqué la «création d’un axe fort de mobilité et de transport actif en dédiant la rue de la Couronne au tramway et aux piétons».

La rue de la Couronne avant et après

La nouvelle mouture du projet permet d’éviter la création de culs-de-sac sur dans les rues perpendiculaires à de la Couronne et Dorchester (sauf sur la rue Notre-Dame-des-Anges). Le déneigement et la collecte des matières résiduelles seraient également facilitées, insiste-t-on.

Ces nouveaux aménagements entraineront toutefois la perte d’une cinquantaine de stationnements et de débarcadères sur les rues de la Couronne et de Dorchester. Des changements d’itinéraires pour l’accès aux résidences et aux commerces du secteur est également à prévoir. Des modifications de certains sens de circulation et une adaptation de la signalisation sont également au menu.

Aussi, les virages à gauche seront interdits sur Dorchester de 6h à 18h. Cela nécessitera des changements d’habitudes de conduite automobile, a-t-on convenu.

Étude pour le bruit

Comme révélé la semaine dernière dans Le Journal, le tracé du tramway se fera de manière plus droite dans Saint-Roch. Au bout de la rue de la Couronne, le tramway passera sur la rue du Chalutier, près des habitations, au lieu d’emprunter l’autoroute Laurentienne. Ce changement a d’ailleurs suscité de nombreuses inquiétudes dans le voisinage.

Le bureau de projet du réseau structurant a fait savoir que de nouvelles études sur le bruit sont en cours dans le secteur. Le tramway pourra en effet passer à six ou sept mètres de certaines résidences, a-t-il fait valoir. Daniel Genest n’a pas exclu que la Ville doive faire des acquisitions dans ce secteur même si le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a déjà effectué plusieurs acquisitions à cet endroit dans les dernières années.

La Ville a également montré de nouvelles images du pôle d’échanges Saint-Roch qui sera situé sur les anciens terrains de la Croix-Rouge. Ce dernier va compter 18 quais d’embarquement. Plusieurs traverses piétonnes et un dépose-minute seront mis en place.

Daniel Genest a admis que la vision des pôles d’échanges a changé en cours de route et qu’il n’est a priori plus question d’y greffer des commerces ou des garderies comme cela avait été envisagé dans le passé.

Le tramway empruntera bel et bien le pont Drouin. L’hypothèse de construire un nouveau pont n’est plus à l’ordre du jour.

Longueur et coûts

Ces changements font en sorte que le tracé global du tramway sera long de 22 km plutôt que de 23 km, comme Le Journal l’avait déjà dévoilé début mars. M. Genest a réitéré que l’enveloppe globale de 3,3 milliards $ sera respectée.

La Ville de Québec pense que les travaux du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) sur le tramway auront lieu en juillet et en août.