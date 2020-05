Plus de 100 lots à votre portée

Illustration courtoisie

Le tout nouvel Encan interactif grand public de la Fondation du CHU de Québec est en ligne. Jusqu’au 21 mai, 17 heures, vous êtes invités à miser sur les lots offerts afin d’aider la Fondation à répondre aux différentes demandes du CHU de Québec-Université Laval à court et moyen termes et ainsi à continuer de soutenir le roulement habituel et les nouveaux besoins, en plus de ceux associés à la COVID-19. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Divertissement et voyage, mode, œuvres d’art, restauration et hébergement, santé et bien-être, vins et spiritueux et, bien sûr, dons philanthropiques. Rendez-vous au: https://www.macause.com/chu/encan.

90 ans

Photo courtoisie

Plombier à la retraite de la Ville de Québec (il a travaillé 35 ans au Colisée de Québec et au « terrain de l’expo »), René Gingras (photo), un des doyens du Cap-Blanc (rue Champlain à Québec) où il y vit depuis sa naissance, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Conteur hors pair et joueur de tours de renom, sa famille a la chance de bénéficier de son incroyable mémoire pour découvrir jour après jour des moment savoureux du bon vieux temps. Toujours à la maison avec sa Lucienne, complice des 67 dernières années, René Gingras a toujours eu à coeur l’implication, le service et l’entraide. Même virtuellement, le clan familial compte bien souligner l’événement de façon spéciale.

Fermeture de l'usine Whirlpool à Montmagny

Le 13 mai 2004. C'est la fin d'une époque pour les 626 travailleurs de l'usine de fabrication de cuisinières Whirlpool de Montmagny qui font leur dernier quart de travail, mettant ainsi fin à une tradition industrielle vieille de 137 ans à Montmagny. L'usine Whirlpool a été fondée en 1867 par Amable Bélanger, qui y produit d'abord des charrues et des chaudrons. En 1907, elle se lance dans la fabrication de poêles, dont les fameux poêles « à deux ponts », puis en 1954 dans la production de poêles électriques et combinés. Sur la photo, l’intérieur de l'atelier de la Fonderie Amable Bélanger, vers 1938.

Anniversaires

Photos courtoisie

Julie Couture (photo), journaliste et chef d’antenne à TVA Québec, 46 ans... P.K. Subban (photo) défenseur des Devils du New Jersey (LNH) 31 ans... Annie Fortin, directrice générale de StructurA Conseils, 44 ans... Linda Goupil, femme politique (1998-2003), 59 ans... Jaroslav Halak, gardien de but des Bruins de Boston (LNH), 35 ans... Micky Madden, bassiste de Maroon 5, 41 ans... Vincent Graton, comédien québécois, 61 ans... Stevie Wonder, chanteur américain, 70 ans... Laurent Beaudoin, homme d’affaires, dirigeant de Bombardier, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 mai 2019. Doris Day (photo), 97 ans, chanteuse et actrice américaine, vedette du cinéma hollywoodien des années 1960... 2018. Jean-Guy Bergeron, 84 ans, ex-agent distributeur indépendant de la Brasserie Labatt au Saguenay... 2018. Margot Kidder, 69 ans, actrice d’origine canadienne connue pour avoir incarnée Lois Lane dans la saga Superman (1978-1987) avec Christopher Reeve... 2018. France Chevrette, 61 ans, actrice derrière le personnage de Robin dans la très populaire série jeunesse Robin et Stella... 2017. Marcel Pelletier, 89 ans, ancien gardien de but québécois et ancien porte-couleurs des As de Québec au sein de la Ligue senior du Québec... 2016. Christophe Lambert, 51 ans, publicitaire, écrivain et conseil en communication politique français... 2015. Arlette Thomas, 87 ans, actrice française... 2014. Gilles G. Cloutier, 85 ans, professeur, ingénieur et physicien canadien, recteur de l'Université de Montréal (1985-1993)... 2011. Derek Boogaard, 28 ans, joueur de hockey (LNH)... 2011. Wallace McCain, 81 ans, président et cofondateur des Aliments Maple Leaf... 2008. Françoise Viger, 54 ans, ex-conseillère municipale (Maizerets)... 1999. Gene Sarazen, 97 ans, légendaire golfeur américain... 1983. Sylvio Lacharité, 68 ans, chef d'orchestre québécois de réputation internationale... 1961. Gary Cooper, 60 ans, qui compte une centaine de films à son palmarès.