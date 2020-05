Tracé du tramway: «inhumain», selon les citoyens de Saint-Roch

Considérant la façon «inhumaine» dont sont traités les citoyens en marge du tracé dans le secteur de la rue du Chalutier, dans Saint-Roch, un groupe de résidents demandera au BAPE de ne pas octroyer l’autorisation à la Ville de Québec pour son tramway avant d’avoir eu des réponses sur les impacts causés dans le secteur.

L’un des résidents des copropriétés de la rue du Chalutier, Frédéric Dufour, était ébranlé quand Le Journal l’a joint, mercredi, quelques minutes après la fin de la présentation faite par la Ville. Celle-ci a confirmé les informations révélées par Le Journal à l’effet que le tramway, au lieu de bifurquer sur l’autoroute Laurentienne au nord de la rue de la Couronne, traversera en ligne droite le quartier en face, empruntant la rue du Chalutier, à moins de 10 mètres de certaines habitations. On a parlé d’expropriations, sans préciser où ni quand.

«C’est difficile pour nous de regarder ça en ce moment et de se faire dire: il y aura peut-être des démolitions. Entre le moment où on se fait dire ça et le moment où il va y avoir une décision, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui vivent un niveau d’anxiété qui est très important. On considère que c’est inhumain. On ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Surtout dans la période où on vit.»

M. Dufour, qui prend la parole au nom de ses concitoyens du secteur et des administrateurs des copropriétés, rappelle que les résidents ne s’opposent pas au tracé. Ils demandent cependant que les études d’impact soient faites préalablement à l’élaboration de celui-ci. «On ne s’oppose pas au réseau structurant, mais on considère qu’il y a un camion qui est en train de nous passer dessus. On veut juste être traités de façon humaine.»

Ils comptent bien demander au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) d’exiger de telles études avant de permettre à la Ville de Québec d’aller de l’avant avec son projet de tramway. Le groupe prépare un mémoire à cet effet. Une pétition sera aussi lancée.

«Avant d’exproprier des gens, il faut savoir c’est quoi les impacts. On exige des études d’impact sérieuses sur le projet. On va demander au BAPE de ne pas donner son feu vert avant de les avoir. On demande au BAPE de dire à la Ville de faire ses devoirs comme du monde avant d’aller de l’avant.»

Ils comptent mettre de la pression sur toutes les autorités concernées. Ils se disent déçus du choix de leur députée, Catherine Dorion. Celle-ci, dans une communication aux citoyens, a indiqué qu’elle ne se mêlerait pas du dossier, a indiqué M. Dufour.