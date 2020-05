LAPOINTE, Claire Lalonde



À Laval, le 30 avril, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Claire Lalonde, épouse de feu monsieur Florido Lapointe et fille de feu madame Rose-Alba Millette et de feu monsieur Eugène Lalonde. Sa fille Lise étant décédée, elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Monique, Agathe, Jean-Pierre (Louise Côté), Gaëtane (Pierre Lalonde), Christian (Lisette Tardif), Cécile et Marie (Yves Rioux); ses neuf petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que sa sœur Madeleine de Gatineau, une belle-sœur d'Ottawa et un beau-frère de Montréal et plusieurs neveux et nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les maladies cardiaques ou pour la recherche sur la COVID-19 aux Fondations de l'institut de Cardiologie de Montréal ou à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec ou des maladies de l'œil.