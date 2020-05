MINO, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er mai 2020, à l'âge 89 de ans, est décédé monsieur Roland Mino, époux de madame Lysette Savard. Il était le fils de feu monsieur Belani Mino et de feu madame Marie-Colombe Baril. Il demeurait à Québec.Monsieur Mino laisse dans le deuil son épouse Lysette Savard; ses enfants: Carl, Jean-Philippe, Yves, Anne, Pierre, Denis, Chantal et leur conjoint(e); son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses petits-enfants et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Le Laurentien ainsi qu'à celui des départements de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Il a été confié à la maison