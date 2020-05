LAMB, Marie-Jeanne



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 27 mars 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Marie-Jeanne Lamb, épouse de feu monsieur Marcel Côté. Elle demeurait à Québec.Ses cendres ont été déposées auprès de son époux au Parc commémoratif la Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-André (Micheline Poulin), Monique (Gaston Lafleur), Roger et Murielle (Denis Guérin); ses petits- enfants: Isabelle (Mario Bérubé), Daniel (Marie-Ève Paquet), Marie-Hélène (Chris Matters) et Caroline; son frère Jacques (feu Mary Hughes) et feu Camille (Jacqueline Arsenault) ainsi que sa cousine Thérèse Mercure; ses arrière-petits- enfants: Camille, Nathan, Florence, Madeleine, Annette, Rémi, Luc, Zoé, Oscar et Théodore; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Suzanne Thibault et au Dre Valérie Gaudreault pour les bons soins prodigués ainsi qu'à tout le personnel de la résidence Notre-Dame-de- Lourdes, dont le docteur Denis Drouin.