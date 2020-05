RAYMOND, Francine



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 6 mai 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Francine Raymond, fille de monsieur Roger Raymond et de madame Pierrette Bourassa. Elle demeurait à Lévis. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses frères: Jacques (France Tremblay), Denis (Marie-Claude Bouchard) et Gilles (feu Éric Poulin); ses neveux et nièces: Olivier T. Raymond, Delphine T. Raymond, Gabrièlanne Raymond et Adam Raymond; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/). Un dernier hommage lui sera rendu privément par ses proches de sa famille, à une date ultérieure.