PELLETIER ROBICHAUD, Brigitte



À son domicile, le 11 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée dame Brigitte Pelletier, épouse de feu monsieur Clovis Robichaud. Fille de feu dame Philomène Gagnon et de feu monsieur Honoré Pelletier, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Jean Robert), Sylvie (Ghislain Miville), Francine (Alphonse Fournier), Guylaine (André Gauthier), Lorraine (Denis Descarreaux), Chantal (François Taillefer), Maryse (Michel Brie). Ses petits-enfants: Éric, Geneviève, Laurence, Mireille, Claude, Remy, Olivier, Dave, Pascal et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits- enfants. Elle était la sœur et belle-sœur de: feu Rosalie (feu Lionel Vaillancourt), feu Odilon (Thérèse Bourgault), feu Simone (Yvon Vaillancourt), Annette (feu Roger Dubé), feu Aline (feu Amedé Robichaud), feu Colombe (feu Judes Gauvin), Claire (Noël Anctil), Ferdinand (Lucille Fortin), Réjeanne, Dominique (Camille Daigle), Thérèse (feu Jean-Claude Bernier), feu Léopold. Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Les Habitations Saint-Pamphile ainsi qu'aux infirmières des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leurs attentions et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec). Il est possible de le faire par le biais de la maison funéraire. Un moment de recueillement aura lieu dans l'intimité de sa famille lors de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.