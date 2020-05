GIGNAC, Serge



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 7 mai 2020, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé monsieur Serge Gignac, époux de feu madame Louise Duchesneau, fils de feu madame Florence Lachance et de feu monsieur Emile Gignac. Il demeurait à Lévis.L'inhumation des cendres se fera au mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Julie Blais) et Julie; ses petits-enfants adorés: Émile et Camille; ses frères et ses sœurs: Gaëtan, Christiane (Jean Mathieu), Louise, André (Marie Gascon) et Myriam (Jean Fontaine); sa belle-mère Lauretta Roberge; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean (Johanne Boucher), Monique et Benoit (Lina-Lise Poirier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s bien-aimés. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du centre Le Littoral pour les bons soins offerts à notre père; il s'est senti aimé et respecté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, tél.: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com ou la Fondation Albatros, tél.: 418-832-9992 # 353 https://albatroslevis.com/