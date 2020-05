LABRECQUE, Marie-Rose Poulin



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 9 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Rose Poulin, épouse de feu Ernest Labrecque, fille de feu Joseph Poulin et de feu Alma Labrie. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.Madame Poulin sera inhumée par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Céline Chabot), Marcel (Angèle Fournier), Gaétane (feu Côme Rouillard), Françoise (Gilles Blais), Claude (Louise Chabot), Roger (Claire Asselin), Carole (Normand Groleau), René (Gaétane Roy), Linda (Giovanni Paradis); ses petits-enfants: Isabelle, Nathalie, Nancy, Eric, Serge, Steeve, Michel, Mélanie, André, François, Dave, Martin, Christian, Cindy, Danny, Jonathan, Claudya, Emilie, Olivier et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Gérard (Isola Turmel), feu Claire (feu Edouard Gilbert), Polydore (Rollande Fillion), Rolland (Pierrette Cormier), feu Emilien (Gilberte Lehouillier), feu Lucille (feu Henri Drouin), feu Irène, feu Charles (Irène Drouin) et Denis (Gisèle Labbé). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Poulin a été confiée à la Maison funéraire