LÉGARÉ, Kate



À Québec le 4 mai 2020, à l'âge de 43 ans, est décédé dame Kate Légaré, fille de dame Michelle Robitaille (Rodrigue Féquet). Elle demeurait à Québec. Outre sa mère elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Noémie Gervais-Turgeon, son frère Bryan Robitaille-Féquet, sa sœur Vicky Féquet (Cédric Aubut), ainsi que oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis et collègues de travail. La famille tient à remercier tous les proches de la famille et les collègues de travail pour leur soutien et leurs bons témoignages. Il est aussi possible de transmettre vos témoignages de sympathie par un don à l'organisme Océan au 2120, rue Boivin, local 205, Québec (Québec) G1V 1N7; tel : 418 522-3352; https://org-ocean.com/faire-un-don/