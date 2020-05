DROUIN, Armand



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 9 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Armand Drouin, époux de dame Louisette Jobidon. Il était le fils de feu monsieur Joseph Drouin et de feu dame Marie-Ange Fournier. Il demeurait à Château-Richer. Il laisse dans le deuil outre son épouse: Louisette, ses filles: Chantale (Richard Paquet), Caroline (Réjean Godard); ses petits-enfants: Frédéric, Victoria et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Gabrielle, feu Laurette, feu Jean-Paul (Géraldine Auclair), feu Thérèse (feu Joseph Gagnon), feu Maurice (feu Marie-Ange Harvey), feu Germaine, Charles-Henri (Aline Trépanier),feu Lucien, feu Marcel, Denis (Nicole Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobidon: Priscilla (feu Jean-Louis Boivin), Pierrette (Léo Bouchard), Claude (Louise Gravel), feu Normand, Thérèse (Denis Gignac), feu André (feu Lisette Tremblay), Fernande (Jean-Claude Michel), Ghislaine (feu Jacques Boutet), Yolande (Jean-Claude Jobin), Denis (Denise Tanguay) et feu Pierre (Line Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France Communauté Château-Richer) ou à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 1100 des Montagnards, Beaupré, G0A 1E0. En raison des circonstances particulières liées à la Covid-19 la tenue des funérailles aura lieu à une date ultérieure.