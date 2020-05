LANDRY, Claude



À la résidence Pavillon du Verger de Victoriaville, le 7 mai 2020, est décédé paisiblement à l'âge de 88 ans et 11 mois, M. Claude Landry, époux aimant et attentionné de Mme Aurore Vachon. Il était le fils de feu Wilfrid Landry et de feu Marie-Laure Feuiltault. Il était domicilié jusqu'à récemment à Lyster. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard, Huguette (Gilles Beaulieu), Jacques (Josée Bibeau) et André (Manon Paris). Il laisse un souvenir chaleureux à ses huit chers petits-enfants: Marie Eve, Valérie, Véronique, Carl, Mélodie, Stéphanie, Karell et Tommy et ses sept arrière-petits-enfants: Rosalie, Eliot, Akito, Arnaud, Gabriel, Clara et Fujito et se préparait à accueillir un huitième à naître ce mois-ci. Il laisse également dans le deuil, son beau-frère Wilfrid Vachon (Rita Gingras) et ses belles-sœurs: Blandine Tanguay (feu Benoit Vachon), Jeanne d'Arc Legendre (feu Jean-Marie Landry), Marguerite Kirouac (feu Gilles Landry) et sa cousine Françoise Leahey. Seront également attristés de son départ, ses filleules Lucie et Dominique, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et connaissances.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Lyster en présence de la famille immédiate. Nos remerciements les plus chaleureux au personnel si dévoué de la résidence Pavillon du Verger de Victoriaville. Leur présence aimante et leurs soins ont permis à notre père de vivre sereinement les derniers moments de sa vie. En sa Mémoire, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer Centre-du-Québec, 880, rue Coté, Drummondville, Qc J2C 4Z7 Tél : 819-474-3666 https://societe-alzheimer-centre-du-quebec.s1.membogo.com/fr/dons/donate/in-memoriam/1220#don-form-boxVous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via le lien suivant : https://www.complexefunerairejacquescouture.comNos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au