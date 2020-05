BERNIER, Céline



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 mai 2020, à l'âge de 82 ans et 2 mois est décédée madame Céline Bernier, fille de feu dame Marie-Anna Caron et de feu monsieur Honoré Bernier. Elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Augustin, feu Madeleine (feu Honorio Normand), feu Léonard, feu Louis de Gonzague (feu Armandine Bourgault), feu Samuel, feu Jeanne d'Arc (feu Robert Chevalier), feu Antoine (feu Yvette Thériault), feu Marcelle (feu Claude Anthier), feu Honorius (Gertrude Audet), feu Paul- Henri, Raymond (Jeanne Audet), feu Hélène Bernier (feu Paul-St-Pierre) et Robert Normand (Lucie Duval). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.