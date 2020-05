PELLERIN, Alice



C'est tout en douceur, qu'au soir de la vie j'ai rejoint ceux que j'aimais et qu'à l'aube de l'éternité, j'attendrai ceux que j'aime.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 avril est décédée madame Alice Pellerin à l'âge de 80 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu Emilio Pellerin et feu Antoinette Yockell. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Robin (Alain Lemay), Noëlla Robin, Fernande Robin (Pierre Vincent), Richard Robin (feu Guylaine Cadrin), Diane Robin, Marlène Robin (Christian Bernier), Sylvain Robin (Sophie Cliche); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Yvon (feu Marcelle Blais), feu Jean-Emilio (Marthe Ménard), feu Noël (Lise Blais), feu Denise (feu Marie-Louis Picard), André (Claudette Haerinck), Louisette (Michel Lamonde), Françoise (Maurice Gamache), Michel (Muriel Bourget); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Kennedy et l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le soutien et les bons soins prodigués.