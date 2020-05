LEMIEUX, Violaine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Violaine Lemieux, survenu à l'Hôpital St-François d'Assise le 28 avril 2020 à 77 ans. Elle était la fille des défunts François Lemieux et Juliette Bouchard. Native de Sainte-Paule de Matane, elle habitait à Charlesbourg (Québec) et autrefois à l'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Chantale) et Isabelle (Kaven) et son unique petit-fils Anthony Tremblay. Ses frères et ses sœurs: feu Francine, Réal (Georgette Côté), feu Josette (feu Dr William J. Gazale), feu Robin, Louise, Francis (Lucille Proulx), feu Jacinthe (feu Claude Tremblay), Mario, Jean, Pierre (Dre Jinglan Wang), feu Carol; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de Jean-Yves Hardy, le père de ses enfants; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s de la famille ainsi que Jean Lord. La famille sera reconnaissante de souligner son départ par un don en sa mémoire auprès de la Fondation Cap Diamant qui soutient les personnes aînées: 1415, rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone: 418 614-9453. https://www.fondationcapdiamant.ca/faire-un-don.Merci de transmettre vos sympathiesvia le site web d'Harmonia:https://harmonia.ca/avis?id=2781