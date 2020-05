LAPOINTE, Léo



Après avoir dit au revoir à toute sa grande famille et sa sœur Berthe, avec sérénité dans sa maison à St-Pascal, entouré de sa femme et ses cinq enfants, Léo Lapointe nous a quittés le 9 mai afin d'aller rejoindre ceux qu'il aimait.Il laisse dans le deuil sa femme Colette, sa sœur Berthe, ses enfants, ses brus et gendres: Linda et Pierre Déry, Danielle et Gilles Côté, Serge et Chantal Baribeau, Gilles et Nadine Côté, Brigitte et Gilles Matte; ses petits-enfants: Marie-Christine, Laurence, Guillaume, Claudie, Nancy, Sandra, Vincent, Olivier, Anthony, William, Marc-Elliott, Justine; ses arrière- petits-enfants: Olivia, Victoria, Alison, Liam, Juliette; son beau-frère Jean-Yves, ses belles-sœurs: Jeanne-D'Arc, Yolande, Laurette, Gisèle, Marthe; ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis(es). Natif de l'Île D'Orléans, électricien de métier, il a travaillé entre autres pour Michel Thériault. Toujours très actif, à sa retraite, il a poursuivi avec son fils Serge à devenir entrepreneur électricien. Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa vitalité, son côté taquin et bien entendu son hospitalité. Il a consacré son temps à veiller sur sa femme, prendre soin de son chien et surtout de passer du temps au chalet au Lac La Retenue toujours entouré de sa famille. Papa, nous avons été choyés et privilégiés de partager ta vie. Tu nous as inculqué de belles valeurs, entre autres la travail, l'honnêteté mais surtout, la famille. Oui ça fait mal de te voir partir, tu laisses un grand vide, toi qui auras été un guide, mais nous sommes tellement riches de souvenirs et surtout de traditions que nous prendrons soin de bien transmettre à nos enfants. Nous te remercions et t'aimons profondément. Tu as laissé une marque indélébile dans le cœur de chacun.