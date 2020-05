GRONDIN, Père Robert s.s.s.



Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Evangéline, 2500 rue Camillle Lefebvre, Québec, le samedi 2 mai 2020, à l'âge de 78 ans est décédé des suites de la Covid 19 le Père Robert Grondin, de la Congrégation du Très Saint-Sacrement. Il est né à St-Ephrem de Beauce, fils de Louis- Philippe Grondin et de Gilberte Quirion.Outre sa communauté religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Michel (feu Danielle Bergeron, Marcel (Fabienne Lafontaine), Madeleine (feu Laurent Giguère, Georges St-Arnaud), feu Thérèse (feu René Brillon), Jeanne (feu Maurice P. de Courval), feu Maurice (Nicole Hamel), Hélène (Fernand Morin) René (Lucie Beaudette) Marthe (Pierre Choquette), Pierre (feu Francine Jarry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.