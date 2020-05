GAMACHE, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée, le 7 mai 2020, à l'âge de 80 ans, madame Nicole Gamache, conjointe de feu monsieur André Lambert, fille de feu Edmond Gamache et Marianna Courcy. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Josée Lamarre et Martine Lamarre; ses petits-enfants: Alexandre Lamarre, Mélissa Lamarre (Sabrina et Mathias) et Yannick Lamarre (Carole- Anne): son arrière-petite-fille Tessa Lamarre, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 16h.La famille tient à remercier le Groupe Garneau Thanatologue pour les bons soins prodigués à madame Gamache. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs.