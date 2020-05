BOISVERT, Claude



À son domicile, le mercredi 6 mai, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Claude Boisvert, époux de feu Mme Réjane Chrétien. Il était domicilié à Parisville. Il laisse dans le deuil son fils: Stéphane; ses frères et soeurs: Denise (feu Rémi St-Onge), Marcel (Antoinette Nadeau), Paul (Lise Ouellet), Louise, Andrée (Yvon Lemay) et Guy; ses beaux-frères et belles-soeurs: Lucille (Christian Hardy), Pauline (Guy Leblanc), Marcelle (Denis Vallières), Simonne (Yves Chrétien), Raymond (Raymonde Brunelle), Jean-Marc (Diane Gervais) et Gilles Boivin (Aline Fortin) (feu Lise Chrétien); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Les cendres seront déposées au columbarium de Parisville. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Les formulaires sont disponibles sur notre site Internet. La direction des funérailles a été confiée à