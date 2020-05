BROCHU, André



Le 3 mai 2020, André Brochu nous a quittés paisiblement et en toute dignité à l'âge de 84 ans, accompagné de sa Marie-Paule et ses fils qu'il aimait tant. Il était le fils de feu Amanda Laliberté et de feu Joseph Napoléon Brochu. Il laisse dans le deuil, son épouse adorée, Marie-Paule Blais, ses fils: feu Paul-André, Laurent (Isabelle Lacasse), Vincent (Monic Dutil), feu Marie-Pascale et David (Catherine Roberge); ses petits-enfants: Chloé (Anthony), Laurence (Jean-Emmanuel), Pascale (William), Audrey, Mathieu, Raphaëlle et Joseph et ses arrière-petits-enfants: Kyme et Jack; ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Edmond Vallières), feu Gilberte, feu Alphédor (feu Germaine Couture), feu Laval ( feu Jeannine Giroux), feu Marcel (feu Lucie Ferron), feu Fernand (feu Gilberte Vallières), feu Sylvio (Madelaine Allen), feu Rollande (feu Dominique Giguère, feu Yvette Marcoux), Madeleine (feu Fernand Gagné), Paul-Henri (feu Ghislaine Fournier), Colette (feu Jean-Guy Blais), Donald (feu Irène Goulet, Nicole Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs Blais: Louis, Georgette, Monette (feu Réginald Lemieux), Sylvia (feu Fernand Gosselin), feu Gabriel (feu Jeannine Fontaine), feu Georges (Évangeline Bélanger), Yvon, Francine (Roger Duchesne), Denis (Lise Carter), Jacqueline (feu Gilles Bédard), Jacques (Danielle Soucy), Pâquerette (Robert Fidees), Danielle (Jules Savard), feu Camille; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). En plus de son amour inconditionnel envers son épouse, il a été un père et un conseiller extraordinaire auprès de ses enfants, un grand-père généreux et attentif qui savait s'adapter aux nouvelles technologies et un arrière-grand-père qui aurait été heureux de transmettre ses valeurs. Il fut un visionnaire-entrepreneur exceptionnel. Co-Fondateur et président du Groupe Agro-Alimentaire Brochu, il a été président-fondateur de Les Salaisons Brochu inc, qui a intégré la transformation et la mise en marché des charcuteries Lafleur. Passionné et stratégique, il a toujours su s'entourer de dirigeants dévoués en qui il avait entièrement confiance et qui ont participé à la réalisation de ses objectifs de développement avec succès. Sa simplicité, sa générosité et son implication sociale laissent que de bons souvenirs à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Malgré la maladie, il est demeuré une personne toujours fière, aimable, serviable et enjouée. Quel homme accompli ! Pour chacun de nous, il laissera un grand vide. Nous remercions sincèrement tout le personnel du CHSLD de Lévis du 6ème étage (aile prothétique) pour leur dévouement, leurs attentions et leur grande humanité. Nous remercions les gens qui l'ont accompagné (ange-gardien) ces dernières années, un merci spécial à Françoise Lamontagne et Lucienne Bolduc. Enfin, la famille tient à remercier particulièrement Dany Hethrington et Pierre Fournier qui ont apporté réconfort et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (CHLSD Lévis), La Société de l'Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation Maurice Tanguay.