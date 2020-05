BOLDUC, Aline Langlois



Entourée de l'amour des siens, au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Aline Langlois Bolduc, épouse de monsieur Denis Bolduc, fille de feu monsieur Henri Langlois et feu madame Hélèna Marceau. Elle demeurait à La Durantaye.Elle laisse dans le deuil son époux: monsieur Denis Bolduc; son fils: Guillaume (Claudia Deschambeault); ses frères et ses sœurs: feu Roger, feu Raymond, Marguerite (Richard Aubé), Irène (Ghislain Leclerc), Robert (Murielle Murray), Lise (Jacques Bouffard), Jeannine (Raynald Bouffard); ainsi que plusieurs beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bolduc; neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel du 7e étage de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement, leurs bons soins prodigués et leur attention qu'ils ont portés envers Aline. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du Cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles en temps et lieu. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire