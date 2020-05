TOUSSAINT CHOUINARD

Gemma



Au centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 10 mai 2020 à l'âge de 93 ans est décédée madame Gemma Toussaint, épouse de feu monsieur André Chouinard. Fille de feu dame Alice Bourgault et de feu monsieur Odilon Toussaint, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la mère de: feu Raymonde, Jocelyn (Marie Gervais), Joëlle, Normand (José Pouliot), Étienne (Brigitte Laurence) et Julie (Jean Dubé). Elle laisse également dans le deuil ses petits- enfants: Samuel, Jérémie, Sèmès, Joël, Jacob, Joseph, Noémie, Rafaëlle, Mathieu, Amélia, Gabriel, Antoine et Alicia, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Léon (feu Éliane Deschênes), feu Jean-Baptiste (feu Marie-Luce Lavoie), feu Thérèse (feu Wilfrid Richard), feu Alphonse (feu Cécile Bernier), feu Jeanne (feu J.-Maurice Chouinard), feu Paul (feu Lucille Chamard), feu Monique (feu Jacques Chamard - Pauline Thériault), Brigitte (feu Jean-Albert Morin) et Lucie (Clément Chouinard); de la famille Chouinard: feu Alberta "Bertha" (feu Charles Chouinard), feu Georges (feu Rita Cloutier), feu Léo (feu Rita Hottote) et feu Roland (Marthe Moreau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Yves, Bernard et à l'ensemble du personnel de la Résidence l'Air du Fleuve pour leur grand soutien et leur dévouement, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville) pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4, https://www.canadahelps.org/fr/dn/19180 ou à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.