LAVOIE, Rita



Au CHUL, le 5 mai 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rita Lavoie, fille de feu monsieur Simon Lavoie et de feu dame Irène Lévesque. Elle demeurait à Québec.Femme à la fois bienveillante, déterminée, courageuse et aimante, elle demeura pour nous tous un modèle. Son absence nous laisse une profonde douleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lisette (Michel Croteau), Diane (Serge de Maisonneuve), Richard, Luc (Line Blanchet), Pierre (Marie-Josée Mazeau), Marguerite (Christian Deschênes) et Lucie (Denis Lapointe); ses 11 petits-enfants; ses 16 arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs: Raymond (Pauline Michaud), Ghislaine (feu Roger Thibodeau), Estelle (feu Jacques Dozois), feu Honoré (Gemma D'Amour), feu Yvon (Aline Pelletier) et feu Jean-Claude (Carmen Bond) et leurs proches. L'ont précédée ses frères et sœurs: Simone, Véronique (Armand D'Anjou), Paulette (Antoine Sirois), Céline (Edmond Pelletier), Claudius (Ghislaine Fortin), Lucille (Joe Dubé) et Thérèse (André Dozois). Nous tenons à remercier le personnel soignant des soins palliatifs du CHUL pour leur humanité ainsi que le personnel de la résidence Jardins Katerina pour leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 683-8666, www.cancer.ca.