GENEST, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gilles Genest, épouse de feu dame Huguette Tremblay, fils de feu monsieur Émilien Genest et de feu dame Yvonne Boivin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles: Diane (Michel Girard), Johanne (Télesphore Simard) et Manon (Serge Gouge); son petit-fils Sacha Genest Dufault (Domique Lapointe), son arrière-petite-fille Danaé; ses frères et sœurs: Jean-Guy (feu Pauline Goudreault), Yvon, feu Gaston (Pierrette Robitaille), Yolande et Martine (Jocelyn Jeffrey), il était le beau-frère de feu Nicole et Marie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont Robert (Bob) Robin, Doris Ross et Régis Simard. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du Domaine St-Dominique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.