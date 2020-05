DUBREUIL, Pauline Alain



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 5 mai 2020, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Pauline Alain, épouse de feu monsieur René Dubreuil, fille de feu madame Sarah Jane Huot et de feu monsieur Aurèle Alain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Michel; sa fille Sylvie (Pierre Levasseur); sa petite-fille Karianne Levasseur; sa sœur Laurence Drolet, ainsi que plusieurs neveux, nièces parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.