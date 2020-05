MONTMINY, Mariette Morin



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 4 mai 2020, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Mariette Morin, épouse de feu monsieur Georges Montminy. Elle était la fille de feu monsieur Aldéric Morin et de feu dame Annie Barde. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Danielle (Yvon Fecteau), Alain (Sylvie Bilodeau), Sylvie (Germain Lessard); ses petits-enfants: Sébastien, Mathieu (Maryse Gonthier), Amélie (Tommy Black), Catherine (Emery Guimont), Vanessa, Jessica (Alex Bélanger), Hugo et Audrey (Pierre-Marc Fournier), ses arrière-petits-enfants: Océane, Léa, Loïc, Félix, Mia, Mathis et Zoélie; ses frères et sœurs: feu Rachel, feu Gabriel (feu Judith Morin), feu Léger (feu Marie-Paule Morin), feu Sylvio (feu Jeanne-D 'Arc St-Pierre), Annette (feu Jean-Louis Gaudreau), feu Marie-Claire. De la famille Montminy, elle était la belle-sœur de: feu Joseph (feu Charlotte Côté, feu Jeanne Blais), feu Gérard (feu Marie-Jeanne Bernier), feu Réal (feu Thérèse Têtu), feu Jeanne-D 'Arc (feu Lionel Therrien), feu Noëlla (feu Laurent Lévesque), feu Bertrand (feu Anita Blais, feu Yvette Blais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Raymond Fortin, Dre Michelle Boulanger et Dre Annie Mercier, ainsi que le personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne/maisonhelene/. La direction a été confiée à la