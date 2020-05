GAUDREAULT, Christiane



Paisiblement à son domicile, le 8 mai 2020, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Christiane Gaudreault, épouse de feu monsieur Carol Otis. Elle était la fille de feu monsieur Henri Gaudreault et de feu dame Julienne Gauthier. Elle demeurait à Québec.Par la suite l'inhumation aura lieu au cimetière de Roberval.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sophie (Gabriel Turgeon), Sylvie (Étienne Gélineau) et Josianne; ses petits-enfants: Carol-Anne, Pier-Hélène, Mathilde et Alice; ses frères et sœurs: Carol (Claudette Leclerc), Lise, Evelyne (feu André Fortin) et Jean (Régina Allard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Otis; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son époux: Carol Otis ainsi que sa sœur Marjolaine (feu Bertrand Gagnon) et son frère Martin qui l'ont précédée. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société Canadienne du Cancer via leur site internet: https://www.cancer.ca. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel. La direction des funérailles: