DORVAL, Gemma



Au CHUL de Québec, le 6 mai 2020, est décédée à l'âge de 97 ans, madame Gemma Dorval, épouse de feu monsieur Pierre Côté. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Dorval et de feu dame Adèle Petitclerc. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (feu Bibianne Chabot), Denise (feu Gaston Gingras), Gaston, Louise, Jean-Pierre, Céline (feu Guy Paradis), Diane, François (Céline Gingras) et Michel (Monia Papillon); ses petits-enfants: Marie-France, Christian, Mélanie, Jean-Philippe, Nancy, Maxime, Sébastien, Jayson, Kevin, Alexandre, Jonathan, Jessica, Jean-François et Marie-Ève; sa filleule: Jocelyne Ratté; ses 7 arrière-petits-enfants; sa sœur: Françoise Dorval; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, via leur site internet: https://www.coeuretavc.ca/. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.