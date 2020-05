LÉVESQUE, Rosaline



À l'IUCPQ, le 2 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Rosaline Lévesque, épouse de feu monsieur Michel Deschenes, fille de feu dame Imelda Lafrance et de feu monsieur Rosaire Lévesque. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil; ses frères et soeurs: Yvon (Cécile Sénéchal), Donat (Lilie Jolicoeur) et Diane; son neveu et filleul Sébastien Lévesque (Huguette Duguay); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Louise), Marie-Jeanne et Monique (Michel); ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Mario Gaudreau. Elle est allée rejoindre son fils Richard Deschenes. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante, les bons soins prodigués et leur dévouement dans cette période difficile de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Qc), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.